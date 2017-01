POL-FR: Körperverletzung - Streitigkeit wegen Parkplatz endet mit Körperverletzung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach]

Rheinfelden, Karsau

Am Samstag, 14.01.2017, um 14.30 Uhr, kam es im Parkhaus eines Einkaufszentrums in Karsau zu einer Körperverletzung. Zur Tatzeit saß ein 45 Jähriger in seinem Pkw und aß einen Snack. Er befand sich auf einem Stellplatz im unteren Parkdeck des Parkhauses. Ein Ehepaar wollte diesen Stellplatz benutzen und forderte den Mann auf sofort wegzufahren. Offenbar ging es dem Ehepaar nicht schnell genug. Die Frau fing plötzlich an mit den Händen zu fuchteln und schlug gegen einen Seitenspiegel des parkenden Pkw. Als der Geschädigte daraufhin ausstieg, erhielt er vom Mann einen Faustschlag gegen den Kopf. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Als er damit drohte die Polizei zu rufen, flüchtete das Ehepaar mit einem schwarzen Pkw, vermutl. Chrysler Cruiser mit Schweizer Kennzeichen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623 7404-0) in Verbindung zu setzen.

