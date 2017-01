POL-FR: Streitigkeit bei Party - eine Person wird von einer Flasche am Kopf getroffen

Freiburg (ots) - [Landkreis Lörrach]

Rheinfelden, Minseln

Am Sonntag, 15.01.2017, um 00.45 Uhr kam es im Rahmen einer "Apres Ski Party" in der Alban-Spitz Halle in Minseln zu einer Streitigkeit in deren Verlauf eine Person durch einen Flaschenwurf am Kopf leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 28 Jähriger versucht haben eine Frau zu belästigen. Ein 30 jähriger Festbesucher ging dazwischen, worauf beide Personen kurzzeitig aufeinander einschlugen. Im weiteren Verlauf soll der 28 Jährige dem 30 Jährigen absichtlich eine Flasche gegen den Kopf geworfen haben. Beide Personen waren erkennbar alkoholisiert und wurden leicht verletzt. Sie wurden aus der Halle verwiesen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden (07623 7404-0) zu melden.

