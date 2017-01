POL-FR: Schopfheim - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Schopfheim, Hohe-Flum-Straße -

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers kam es am 14.01.2017, gegen 09.10 Uhr, in Schopfheim. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet ein 29-jähriger Fahrer eines Citroens in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi, an dem hierdurch Sachschaden entstand. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Glücklicherweise konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs abgelesen und der Fahrer in der Folge ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Stand: 15.01.2017, 09.00 Uhr

