POL-FR: Aggressive Jugendliche erfordern Polizeieinsatz in Jugendtreff

Freiburg (ots) - [Landkreis Lörrach]

Rheinfelden, Stadtgebiet

Am Samstag, 14.01.2017, um 23.00 Uhr kam es im Jugendtreff Tutti Kiesi Park in Rheinfelden zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Aufsichtspersonal und einer fünfköpfigen Gruppe aggressiver Jugendlicher. Die Polizei wurde um Hilfe gebeten, weil eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Jugendtreff randalierte. Da sich die Jugendlichen auffallend und störend verhielten, sprach sie ein Mitarbeiter an. Daraufhin ging einer der Gruppe auf den Mitarbeiter provokant zu, baute sich vor ihm auf und packte ihn in Brusthöhe an der Jacke. Alle fünf Jugendlichen waren sehr aggressiv und unverschämt. Die Beamten konnten Schlimmeres verhindern und die Gemüter beruhigen. Die Personalien der Jugendlichen wurden erhoben, sie erhielten einen Platzverweis und Hausverbot.

Wi / FLZ PPFR-MSchm

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell