POL-FR: Schopfheim - Renitenter Betrunkener

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Schopfheim, Hohe-Flum-Straße -

Am 13.01.2017, gegen 23.47 Uhr, ereilte das PR Schopfheim ein Hilferuf einer Besatzung eines Rettungswagens. Diese waren anlässlich einer Fastnachtsveranstaltung zu Hilfe gerufen worden, da dort eine Person zunächst nicht erweckbar war. Nachdem es den Rettungskräften gelungen war den 27-jährigen zu wecken reagierte dieser sofort aggressiv und versuchte diese zu beißen und zu bespucken. Auch der ebenfalls anwesenden Ehefrau des Mannes gelang es nicht ihren stark alkoholisierten Ehemann zu beruhigen und zur Ordnung zu rufen, weshalb er in der Folge in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers hatte er sich augenscheinlich noch immer nicht beruhigt und randalierte hier weiter, wobei er auch Sachschaden verursachte. Neben den Kosten der Gewahrsamnahme und den notwendigen Reparaturen sieht er nun auch noch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf sich zukommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell