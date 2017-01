POL-FR: Maulburg - Gefährdung des Straßenverkehrs / Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Maulburg, L 139 in Richtung Schopfheim -

Am 13.01.2017, gegen 20.44 Uhr, kam es in Maulburg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Da es einem 24-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz offensichtlich nicht schnell genug vorwärts ging überholte er bei schneeglatter Fahrbahn einen vor ihm fahrenden Pkw. In Folge seiner den Fahrbahnverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er hierbei im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte frontal in die neben der Fahrbahn befindliche Schutzplanke, an der hierdurch erheblicher Sachschaden entstand.

Gegen den Fahrer wurde auf Grund seiner gefährlichen Fahrweise ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Stand: 15.01.2017, 09.00 Uhr

RS/UR FLZ/wh

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell