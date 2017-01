POL-FR: Maulburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Maulburg, Wiesentalstraße -

Am 13.01.2017, gegen 21.30 Uhr, wurde in Maulburg ein 22-jähriger Fahrzeugführer durch eine Streife des Polizeireviers Schopfheim einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf dieser konnten bei dem jungen Mann Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden, welche sich in der Folge auch erhärteten. Er musste sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun neben einer empfindlichen Geldbuße auch ein Fahrverbot auf sich zukommen.

Stand: 15.01.2017, 09.00 Uhr

RS/UR FLZ/hw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell