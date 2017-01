POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss?

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstagmittag (12.1.2017) fuhr ein Autofahrer in Waldkirch von einem Parkplatz rückwärts in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei einen heranfahrenden Pkw, der den Unfall trotz Ausweichversuchs nicht mehr verhindern konnte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung beim Unfallverursacher. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Das Ergebnis der Auswertung wird für den Fortgang des Verfahrens entscheidend sein.

kg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell