POL-FR: Lörrach. Frau überweist 125000 Euro an Betrüger

Freiburg (ots) - Eine 52 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Lörrach wurde im vergangenen Jahr Opfer eines perfiden Betruges. Über eine Online-Partnerbörse lernte sie einen Mann kennen, der sich als amerikanischer Soldat auf Auslandsmission ausgab. Er nützte das in Laufe des Kontaktes aufgebaute Vertrauensverhältnis aus, um immer mehr Geld von der Frau zu bekommen. Er täuschte ständig neue finanzielle Schwierigkeiten vor, die eine sofortige Geldunterstützung erforderlich machten, z. B. einen teuren Krankenhausaufenthalt in England. Die Frau opferte ihr gesamtes Erspartes und nahm auch noch einen Kredit auf, um dem Mann die Reise nach Deutschland zu ermöglichen, wo er sich nach seinem aufregenden Soldatenleben zur Ruhe setzen wollte. Das Geld wurde über Bezahldienste wie moneygram und Western Union ins Ausland transferiert, sodass kaum Chancen bestehen, an die Täter oder das Geld zu kommen.

Die Frau entschloss sich jetzt zur Anzeigenerstattung bei der Polizei, nachdem sie in den Medien von einem ähnlich gelagerten Fall im Landkreis Waldshut gelesen hat.

Siehe hierzu unsere Meldung vom 04.01.2017 unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3527118

