POL-FR: Rheinfelden: Auto fährt gegen umgestürzten Baum

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Auto fährt gegen umgestürzten Baum

Ein durch den Sturm umgestürzter Baum auf der Fahrbahn der Karl-Fürstenberg-Straße wurde am frühen Freitagmorgen einem jungen Autofahrer zum Verhängnis. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Fiat gegen 2.35 Uhr auf der Karl-Fürstenberg-Straße. Dabei übersah er einen auf der Fahrbahn liegenden Baum und fuhr dagegen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Baum nach vorne geschoben und traf einen Fußgänger. Möglicherweise wurde dieser dadurch verletzt. Der unbekannte Fußgänger war jedoch bei Eintreffen der Streife nicht mehr an der Örtlichkeit. Der Fiat-Fahrer blieb unverletzt, sein Beifahrer erlitt leichtere Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werde. Durch die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden wurde der Baum von der Straße geräumt.

jk/pw

