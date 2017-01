POL-FR: Pfaffenberg: Lkw streift entgegenkommendes Auto, Lkw-Fahrer fährt einfach weiter

Freiburg (ots) - Pfaffenberg: Lkw streift entgegenkommendes Auto, Lkw-Fahrer fährt einfach weiter

Am Donnerstagmittag kam es auf der K6301 kurz vor dem Ortsanfang Pfaffenberg zu einem Unfall. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Lkw die Kreisstraße bergwärts in Richtung Pfaffenberg. In einer Linkskurve hielt er nicht die rechte Fahrbahnseite ein und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW-Caddy. Dessen Fahrerin versuchte noch auszuweichen und fuhr sogar ein Stück die Böschung hoch. Der Lkw-Fahrer hielt anschließend an und stieg aus. Er machte zwei Bilder mit dem Handy und fuhr, mit dem Hinweis keine Zeit zu haben, einfach weiter. Eine herbeigerufene Streife sichtete den Lkw bei einem Gasthaus in Pfaffenberg. Dort war der 43-jährige Fahrer gerade mit dem Abladen von Kühlwaren beschäftigt. Am Lkw entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro, am VW Caddy von etwa 5000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

jk/pw

