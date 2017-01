POL-FR: Maulburg: Autofahrerin kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab und wird verletzt

Freiburg (ots) - Maulburg: Autofahrerin kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab und wird verletzt

Am Donnerstagmittag verunglückte auf der L139 eine 46-jährige Autofahrerin. Die Frau befuhr kurz vor 13 Uhr mit ihrem Renault Twingo die L139 von Minseln in Richtung Maulburg. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto alleinbeteiligt nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit der Schutzplanke, kam dann ins Schleudern und drehte sich einmal um die eigene Achse. Das Auto geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, krachte an den Randstein und kam zum Stillstand. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand Schaden von etwa 5000. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden.

