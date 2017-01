POL-FR: Weil-Haltingen. Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots) - Weil-Haltingen. Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagabend wurde im Wolfenwasen in ein Haus eingebrochen. Der Einbrecher öffnete auf nicht bekannte Weise das Küchenfenster und stieg in das Haus ein. Die Räume wurden nach Wertsachen durchsucht, Schränke und Kommoden geöffnet und durchwühlt. Derzeit ist noch nicht bekannt, was alles gestohlen wurde. Der Einbruch hat in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr stattgefunden.

