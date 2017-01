POL-FR: Weil am Rhein. Betrunkene Autofahrerin

Freiburg (ots) - Weil am Rhein. Betrunkene Autofahrerin

Am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Basler Straße ein roter Kleinwagen in Schlangenlinien unterwegs sei und immer wieder in Richtung des Gegenverkehrs käme. Die Polizei traf die 43 Jahre alte Frau zu Hause an, bei ihr wurde Atemalkohol festgestellt. Nach dem das Testgerät einen Wert von 2,4 Promille anzeigte, war eine Blutentnahme fällig.

