POL-FR: Lörrach-Tumringen. Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots) - Lörrach-Tumringen. Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagabend wurde in eine Doppelhaushälfte in der Friedrich-Neff-Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen 07.15 und 19.30 Uhr hebelte der Täter die Balkontür im Erdgeschoss auf. Er betrat die Wohnung und durchsuchte die Räume nach Beute. Noch ist unklar, was gestohlen wurde. Anhand der im Schnee aufgefundenen Fußspuren geht die Polizei von einem einzelnen Täter aus.

