POL-FR: Lörrach-Tüllingen. Einbrecher unterwegs

Freiburg (ots) - LÖ-Tüllingen. Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Mittwoch wurde in ein Firmengebäude in der Tüllinger Straße eingebrochen. Die Mitarbeiter stellten am Morgen fest, dass die Türen offen standen und anschließend bemerkten sie auch die Einbruchsspuren an einem Fenster. Dort ist der Täter in den Bürobereich eingedrungen und hat dort nach Bargeld gesucht. Er erbeutete lediglich einige Münzen im Wert von ca. drei Euro.

Auch Fahrzeuge wurden in dieser Nacht im Bereich Tüllingen aufgebrochen. An einem Mercedes-Benz wurde auf der Fahrerseite hinten ein Dreiecksfenster eingeschlagen, die Tür geöffnet und das Fahrzeug durchsucht. Aus der Mittelkonsole wurde ein Etui mit zwei Fingerringen gestohlen, der Wert der Ringe liegt bei mehreren hundert Euro. In der Dorfstraße wurde an einem geparkten Opel ebenfalls ein Dreieckfenster der linken, hinteren Türe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Hier blieb der Täter jedoch ohne Beute. In derselben Nacht wurde im Zwetschgenweg an einem Opel ein Dreiecksfenster der Vordertüre eingeschlagen und das Fahrzeug nach Wertsachen durchsucht. Auch hier war nichts zu finden, es blieb auch in diesem Fall beim Sachschaden. Im Brunnenweg war es wiederum ein Opel, an dem der Täter ein Fenster einschlug und das Fahrzeug nach Beute durchsuchte. Auch in diesem Fall befanden sich weder Geld noch Wertsachen im Auto. Bei den Ein- und Aufbrüchen dürfte ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden sein, der deutlich über dem Wert der Beute liegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell