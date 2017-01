POL-FR: Efringen-Kirchen/Kleinkems. Versuchter Einbruch

Freiburg (ots) - Efringen-Kirchen/Kleinkems. Versuchter Einbruch

Am Donnerstagabend wurde versucht in ein Wohnhaus im Eselgrien einzubrechen. Der Täter versuchte in der Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr drei Fenster und die Balkontür der Wohnung im Erdgeschoss aufzubrechen, dies scheiterte jedoch. Mit einem Stein wurde dann ein Fenster eingeworfen, allerdings war das Fenster abgeschlossen und ließ sich nicht entriegeln. Der Täter musste unverrichteter Dinge wieder abziehen.

