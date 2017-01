POL-FR: Freiburg-Wiehre: Einbrecher erbeutet Diebesgut im vierstelligen Bereich

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher gelangte am 12.01.2017, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, durch Aufhebeln der Wohnungstüre, in das Innere einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zasiusstraße. Hier entwendete der Täter Kleidungsstücke, Bargeld und Elektronikkleingeräte. Der Diebstahlschaden ist im niederen vierstelligen Bereich angesiedelt. Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell