POL-FR: Kenzingen: Einbruch in der Schützenstraße

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstag (12.01.) im Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 15:45 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Schützenstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, indem sie eine Terrassentürscheibe der Erdgeschoss-Wohnung einschlugen. Sämtliche Räume wurden betreten und durchsucht. Entwendet wurde nach aktuellem Stand Bargeld und Schmuck. Hinweise an den Polizeiposten Kenzingen, Tel.: 07644 9291-0, oder an das Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0.

