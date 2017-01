POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall in Tumringen - Polizei sucht Geschädigten

Freiburg (ots) - Lörrach: Auffahrunfall in Tumringen - Polizei sucht Geschädigten

Den Geschädigten eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Tumringen sucht die Polizei. Gegen 15 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Hyundai i20 die Freiburger Straße und prallte auf Höhe der Kreuzung Mühlestraße auf einen schwarzen SUV auf, der verkehrsbedingt anhalten musste. Nach Angaben der Frau sprach daraufhin ihr Sohn bei heruntergelassener Scheibe den Fahrer des schwarzen SUV an. Man kam überein, dass man - um die Kreuzung frei zu machen - in der Mühlestraße die Daten austauschen wolle. Dort wartete die Hyundai-Fahrerin etwa eine Viertelstunde, ohne dass der SUV auftauchte. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des schwarzen SUV und bittet ihn, sich zu melden (07621/176500).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell