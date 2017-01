POL-FR: Bad Krozingen - Gullideckel entfernt - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht !!!

Freiburg (ots) - Auf dem Parkplatz eines Schuhfachgeschäftes in der Staufener Straße in Bad Krozingen hatten Unbekannte einen Gullideckel aus der Fassung gehoben und aufrecht in der Vertiefung stehen lassen. Am Donnerstagmorgen, 12. Januar, gegen 10.00 Uhr entstand an einem Pkw schließlich Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, als eine Pkw-Lenkerin beim rückwärts einparken gegen den nahezu aufrecht stehenden Gullideckel gefahren war. Die Polizei in Müllheim bittet unter Tel. 07631-17880 um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern, welche sich vermutlich in der Nacht auf den 12. Januar an dem Gullideckel zu schaffen machten.

RM/ DH

