POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald- Gundelfingen: Einbrecher entwendet Bargeld

Freiburg (ots) - Am 10.01.2016, zwischen 9 Uhr und 14:30 Uhr, gelangte ein bislang nicht bekannter Einbrecher, vermutlich über die Terrassentüre, in das Innere eines Einfamilienhauses in der Kandelstraße. Dabei entwendete der Täter einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die den Einbruch wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.

yk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell