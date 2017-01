POL-FR: Freiburg-Hochdorf: 1. Folgemeldung zu: Täterfestnahme nach Tötungsdelikt

Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am 11.01.2017 wurde der 25-jährige Sohn der Verstorbenen einem Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 25-jährige Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dieser hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Tatvorhalt geäußert.

Das Obduktionsergebnis der Frau ergab, dass stumpfe Gewalteinwirkung todesursächlich gewesen sein dürfte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Sachstand: 12.01.2017/ 12:15 Uhr

ff

Am 10.01.2017 kurz vor 23:00 Uhr wurde die Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Freiburg-Hochdorf, hinzugerufen. Die eingesetzten Kräfte konnten eine schwer verletzte 63-jährige Frau in ihrer Wohnung auffinden. Diese wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurz nach ihrer Einlieferung an ihren Verletzungen verstarb. Tatverdächtig ist der bei ihr wohnhafte 25-jährige Sohn der verstorbenen Frau, der unweit des Tatortes festgenommen werden konnte. Zudem konnte an der Tatörtlichkeit ein Küchenmesser sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

ff

