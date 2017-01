POL-FR: Waldkirch: Fahruntüchtiger Motorradfahrer

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht auf Donnerstag (12.1.2017) wurde ein Motorradfahrer in Waldkirch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Erschwerend kommt für den nun Beschuldigten noch hinzu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Fraglich sind derzeit auch noch die Zulassungs- und Besitzverhältnisse des Motorrads. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Gerade bei den momentan herrschenden Witterungsverhältnissen ist besondere Vorsicht beim Führen von Zweirädern angebracht. Der junge Mann hat vor allem sich selbst, aber auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

kg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell