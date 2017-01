POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht in der Markgrafenstraße - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht in der Markgrafenstraße - Polizei bittet um Hinweise

Zu einer Unfallflucht am Mittwochmittag in der Markgrafenstraße bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Gegen 13.15 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Mercedes die B34 (Markgrafenstraße) von Wyhlen in Richtung Grenzach. Auf Höhe der dortigen Getränkehandlung kam ihr ein unbekanntes Auto entgegen. Da dieses angeblich zu weit links fuhr, kam zu einem Streifvorgang mit dem Mercedes. Dabei wurde am Mercedes der linke Augenspiegel beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen ermittelt und bitte um sachdienliche Hinweise (07624/98900).

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell