POL-FR: Schwörstadt: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der B34

Freiburg (ots) - Schwörstadt: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der B34

Am Mittwochnachmittag führte das Polizeirevier Rheinfelden auf der Hauptstraße (B34) eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gemessen wurde zwischen 13.35 Uhr und 15.05 Uhr auf Höhe Siedlung "Äußerer Berg". Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. Sechzehn Fahrzeugführer hielten sich nicht an das Tempolimit und fuhren teilweise deutlich zu schnell. In vierzehn Fällen bewegten sich die Geschwindigkeitsübertretungen im Bereich zwischen 78 km/h und 96 km/h. Diese Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, während die beiden Spitzenreiter angezeigt werden.

