POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierter Autofahrer fährt in Holztor - falsche Kennzeichen am Auto, Fahrer ohne Führerschein

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Alkoholisierter Autofahrer fährt in Holztor - falsche Kennzeichen am Auto, Fahrer ohne Führerschein

Nach einer Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Unfall nahm die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen Autofahrer vorläufig fest. Der 29-Jährige befuhr kurz nach Mitternacht die Hauptstraße in Weil-Ost und verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Auto. Dieses kam von der Straße ab, schleuderte über den Gehweg und krachte in ein Holztor. Das Auto wurde erheblich beschädigt und das Holztor komplett zerstört. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer alkoholisiert war und keinen Führerschein besitzt. Des Weiteren waren am Auto Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Diese wurden daraufhin sichergestellt und der Fahrer zum Polizeirevier verbracht, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und anderer Delikte in Gang gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell