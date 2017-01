POL-FR: Steinen-Höllstein: Fahrrad fahrendes Kind kollidiert mit Auto

Freiburg (ots) - Steinen-Höllstein: Fahrrad fahrendes Kind kollidiert mit Auto

Am Mittwochnachmittag verunglückte in Steinen-Höllstein ein Fahrrad fahrendes Kind. Der 12-jährige Junge befuhr kurz nach 17 Uhr die Maulburger Straße ortseinwärts. Beim Überqueren der Kreuzung Neue Straße missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit einem Autos. Der Junge fiel vom Fahrrad herunter und prallte auf die Motorhaube des Autos. Dabei hatte er großes Glück und zog sich nur leichtere Verletzungen zu. Der 12-Jährige trug einen Fahrradhelm. Dem Autofahrer war kein Vorwurf zu machen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand etwa 1500 Euro Schaden.

de

