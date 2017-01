POL-FR: Lauchringen. Scheibe an Pkw eingeworfen und Handtasche gestohlen

Freiburg (ots) - Mit einem Stein hat in der Nacht zum Donnerstag ein unbekannter Täter an einem Pkw in der Küssaburgstraße die Scheibe eingeworfen, der Stein lag noch im Innenraum des Fahrzeugs. Durch das entstandene Loch griff der Täter ins Auto und stahl eine schwarze Umhängetasche, in der sich Führerschein, Ausweis, Scheckkarten und Bargeld befand. Die Polizei bittet Zeugen, die in dieser Nacht in der Küssaburgstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier in Waldshut (Tel. 07751 83160) zu melden.

