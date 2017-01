POL-FR: Müllheim - Widerholt ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag, 10. Januar, um kurz nach 12.00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den Fahrer eines BMW mit mazedonischer Zulassung in der Werderstraße in Müllheim. Den Beamten war das Fahrzeug bekannt und auch der Umstand, dass erst wenige Tage vorher die nicht mehr gültige Fahrerlaubnis des 27-jährigen Fahrers wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen wurde. Gegen den jungen Mann wurde nun erneut Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Bereits im September vergangenen Jahres, wurde gegen den 27-jährigen ermittelt, da er dort bereits seinen Pkw mit einem nicht mehr gültigen Führerschein im Straßenverkehr steuerte.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell