POL-FR: Lörrach-Haagen. Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in das Firmengebäude eines Oberflächenveredelungsbetriebs in der Industriestraße eingebrochen. Sie haben ein Fenster eingeschlagen und haben zumindest zwei Laptops gestohlen. Sie verließen das Gebäude über ein anderes Fenster und entfernten sich über das Gelände eines anderen Betriebs in Richtung Industriestraße. Aufgrund der festgestellten Fußspuren dürfte es sich um zwei Täter gehandelt haben.

