POL-FR: Lörrach. Schranke beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr wurde die Schranke zum Parkplatz des Kreiskrankenhauses in der Körnerstraße von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Schranke bzw. an deren Standfuß dürfte ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Lörrach (Tel. 07621 176-500) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich zu melden.

