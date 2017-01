POL-FR: Bonndorf. Achtung Vermieter - Einmietebetrügerin unterwegs

Freiburg (ots) - Seit einigen Monaten ist im südbadischen Raum mehrfach eine Einmietebetrügerin in Erscheinung getreten. Die meist völlig weiß gekleidete Frau, die ohne Fahrzeug und ohne Gepäck unterwegs ist, mietet sich in Gaststätten, Hotels und Privatpensionen ein und verschwindet dann nach einigen Tagen wieder, ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Frau ist 37 Jahre alt, trägt Brille und hat schulterlange, gelockte blonde Haare. In der Regel gibt sie ihren richtigen Namen an und nennt dazu eine falsche Adresse. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau mittellos und ohne festen Wohnsitz ist. Seit einem Jahr wurden bereits acht Fälle bei der Polizei angezeigt, in der die Frau Schulden von insgesamt einigen tausend Euro hinterlassen hat. Es sind Tatorte in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und Lörrach bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell