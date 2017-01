POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Täterfestnahme nach Tötungsdelikt

Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am 10.01.2017 kurz vor 23:00 Uhr wurde die Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Freiburg-Hochdorf, hinzugerufen. " Die eingesetzten Kräfte konnten eine schwer verletzte 63-jährige Frau in ihrer Wohnung auffinden. Diese wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurz nach ihrer Einlieferung an ihren Verletzungen verstarb. Tatverdächtig ist der bei ihr wohnhafte 25-jährige Sohn der verstorbenen Frau, der unweit des Tatortes festgenommen werden konnte. Zudem konnte an der Tatörtlichkeit ein Küchenmesser sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

