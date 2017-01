POL-FR: Weil am Rhein: Reisende Einbrecher festgenommen - erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Deutscher und Schweizerischer Polizei

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Reisende Einbrecher festgenommen - erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Deutscher und Schweizerischer Polizei

Einen Erfolg im Kampf gegen die grenzüberschreitende Einbruchskriminalität kann die Polizei vermelden. Sie nahm in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in einer Gemeinschaftsaktion mit der Kantonspolizei Basel-Stadt zwei Rumänen fest. Die Männer stehen in dringendem Verdacht, Einbrüche verübt zu haben. Gegen 4 Uhr teilte die KaPo ihren deutschen Kollegen mit, dass in einer Kleingartenanlage an der deutsch-schweizer Grenze Einbrecher am Werk waren und sie diese gerade in Richtung Deutschland verfolgen. Sofort rückten Streifen zur Unterstützung aus. Eine von ihnen sichtete kurz nach 4 Uhr zwischen Weil und Friedlingen zwei dunkel gekleidete Personen und kontrollierte sie. Es handelte sich um zwei Rumänen, die sich in Widersprüche verwickelten. Die Männer wurden durchsucht und dabei u.a. Bargeld, Zigaretten, Alkohol und Schmuck aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass die Sachen aus Einbrüchen stammen. Die Feststellungen am Tatort erhärteten den Verdacht, weshalb die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt wurden. Nach Sachlage liegt ein Fall von grenzüberschreitender und gewerbsmäßiger Einbruchskriminalität vor. Die Ermittlungen dauern an.

