POL-FR: Waldkirch: Unbelehrbar / Denzlingen: Glück im Unglück

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Waldkirch: Unbelehrbar

Ein Autofahrer stieß am Dienstag beim Rangieren gegen eine Hauswand. Am Auto und Haus entstand hoher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der ermittelte Autofahrer nicht volljährig und somit auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ferner hat er das Auto unbefugt in Gebrauch genommen. Erschwerend kommt hinzu, dass der nun Beschuldigte der Polizei bereits hinlänglich polizeibekannt ist und bereits mit einer Führerscheinsperre belegt wurde. Mit dieser Tat hat der Jugendliche gleich mehrere Straftaten verwirklicht. Die Ermittlungen dauern an.

Denzlingen: Glück im Unglück

Glimpflich ausgegangen ist am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall in der Schwarzwaldstraße in Denzlingen. Die Pkw Lenkerin eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs war gerade dabei ihr Kind aus dem Fahrzeug zu holen, als der Unfallverursacher mit seinem Pkw zu dicht vorbeifuhr und mit seinem rechten Außenspiegel die offenstehende Hintertür des geparkten Fahrzeugs streifte. Durch diese Unaufmerksamkeit des älteren Autofahrers hätte es auch leicht zu einem schlimmeren Unfall mit Personenschaden kommen können. Glück für alle Beteiligten, dass niemand verletzt wurde.

kg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell