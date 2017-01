POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Drogenbesitz und Festnahme aufgrund eines Haftbefehls

Freiburg (ots) - Der Polizei wurde am Mittwoch gegen 03.30 Uhr gemeldet, dass in der Friedrichstraße mehrere Personen um ein Haus schleichen würden, sie wären mit einem Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen unterwegs. Die Polizei rückte mit drei Streifen aus und konnte das Fahrzeug und sechs Personen im Schmitzinger Tal kontrollieren. Bei einem 27 Jahre alten Schweizer konnten drei Päckchen mit Amphetamin festgestellt werden, ein 33 Jahre alter Mann aus der Schweiz hatte eine Pille Ecstacy dabei. Eine 61 Jahre alte Deutsche hatte insgesamt etwa vier Gramm Ecstacy und Amphetamin dabei. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt, die Personen werden angezeigt. Gegen die Frau lag ein deutscher Haftbefehl vor, sie wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell