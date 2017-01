POL-FR: - Klettgau-Grießen. Glätteunfall - Autofahrer leicht verletzt - Waldshut-Tiengen/Waldshut. Autofahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - Klettgau-Grießen. Glätteunfall - Autofahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Marktstraße ereignete, wurde der 51 Jahre alte Fahrer eines Seat leicht verletzt. Gegen 16.00 Uhr kam ein 49 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford bei glatter Straße auf die linke Straßenseite und stieß mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Seat zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Waldshut-Tiengen/Waldshut. Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei kontrollierte am Dienstag gegen 23.15 in der Baseler Straße einen in Richtung Dogern fahrenden Fiat. Bei dem 23 Jahre alten Fahrer wurden Symptome festgestellt, die auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogenvortest zeigte Spuren von Cannabis im Urin des Manns an. Eine Blutuntersuchung wurde veranlasst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell