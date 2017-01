POL-FR: Lörrach-Brombach: Furcht vor schneeglatten Straßen - Frau lässt alkoholisierten und führerscheinlosen Ehemann ans Steuer

Freiburg (ots) - Lörrach-Brombach: Furcht vor schneeglatten Straßen - Frau lässt alkoholisierten und führerscheinlosen Ehemann ans Steuer

Die Furcht einer Autofahrerin vor schneeglatten Straßen brachte deren Ehemann in arge Bredouille und ihm sogar ein Strafverfahren ein. Da es am Dienstagnachmittag heftig schneite und die Straßen glatt waren, traute sich die Frau nicht mit dem Auto zu fahren. Deshalb übernahm ihr Gatte das Steuer, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hatte und keinen Führerschein hat. Der Mann steuerte das nur mit Sommerreifen ausgerüstete Auto auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes, wo er zufälligerweise einer Polizeistreife begegnete. Die Beamten erkannten den Fahrer und wussten, dass er keinen Führerschein hat. Nachdem das Auto anhielt, wurden die Insassen angesprochen und kontrolliert. In Anbetracht der Gesamtumstände - Fahrer ohne Führerschein und alkoholisiert sowie mangelhafte Bereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen - konfiszierten die Ordnungshüter die Fahrzeugschlüssel und zeigten den Ehemann an.

