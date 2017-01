POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald: Warnhinweis vor Serie von PKW- Aufbrüchen - Täter suchen gezielt nach Werkzeug und Maschinen

Freiburg (ots) - Am Morgen des 11.01.2017 kam es im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erneut zu einer Serie von PKW-Aufbrüchen. Der oder die Täter haben es hierbei gezielt auf Firmenfahrzeuge, bzw. deren hochwertigen Inhalt in Form von Hilti- und Makita- Werkzeugmaschinen, abgesehen. Betroffen waren geparkte Firmenfahrzeuge im Angelweg in Breisach, in der Hauptstraße in Bötzingen, in der Reinachstraße und "Hinterm Weiher" in Freiburg, "Im Hag" in Schallstadt und in der Schulstraße in Bad Krozingen. Der gesamte Diebstahlschaden ist im fünfstelligen Bereich angesiedelt.

Bereits in den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen. Zeugen, die einen der oben genannten oder ähnliche Vorfälle beobachten konnten, werden gebeten sich mit den zuständigen Polizeirevieren in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht. Vorbeugend sollten Sie:

- Nichts Wertvolles im Auto lassen, auch nicht versteckt - "Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun" - Den Kofferraum nicht über die Zentralverriegelung, sondern separat mit dem Autoschlüssel verschließen, weil er dann auch nicht über diese zu öffnen ist

Eine spezielle Einbruchshemmende Verglasung, kann Einbrüche in Fahrzeuge wesentlich erschweren.

yk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell