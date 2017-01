POL-FR: Wittlingen: Schwere Kollision auf der K 6344 - Auto Totalschaden, Streufahrzeug vorübergehend außer Betrieb gesetzt

Freiburg (ots) - Wittlingen: Schwere Kollision auf der K 6344 - Auto Totalschaden, Streufahrzeug vorübergehend außer Betrieb gesetzt

Nichtangepasste Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen führte am Dienstagnachmittag auf der K6344 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 45-jähriger Autofahrer talwärts in Richtung Wittlingen. Dabei kam das Auto in einer Kurve auf der schneeglatten Straße ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit hoher Wucht mit einem Streufahrzeug. Trotz der heftigen Kollision wurde niemand verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Das Streufahrzeug war eine Zeit lang außer Betrieb gesetzt und konnte erst nach einem Radwechsel die Arbeit fortsetzen. Die Kreisstraße musste während der bergungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt werden.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell