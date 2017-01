POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch in der Cornelia-Schlosser-Allee

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher gelangte am 09.01.2017, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentüre, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Cornelia-Schlosser-Allee. Der Täter durchsuchte hierbei diverse Räumlichkeiten des Apartments und konnte einen Tresor, welcher an der Wand befestigt war, mittels einfacher Gewalt herausreißen und entwenden. Der Diebstahlschaden ist im unteren vierstelligen Bereich angesiedelt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell