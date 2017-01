POL-FR: Breisach - Fahren unter Drogeneiwirkung

Freiburg (ots) - Breisach - Am Montag, 09. Januar 2017, ergaben sich bei der Kontrolle eines Autofahrers Hinweise auf eine vorliegende Drogenbeeinflussung. Er war gegen 19 Uhr an einer beim Grenzübergang in Breisach eingerichteten Kontrollstelle angehalten worden. Ein wegen des vorliegenden Verdachts durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv im Hinblick auf die Wirkstoffe THC und Amphetamine. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, deren Analyse letzte Klarheit über die Höhe des Wirkgehaltes herbeiführen wird. Der Mann wird angezeigt.

