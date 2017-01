POL-FR: Bötzingen - Fahrzeuge aufgebrochen

Freiburg (ots) - Bötzingen - In den vergangenen Tagen wurden in Bötzingen, wie zuvor bereits in anderen umliegenden Gemeinden, mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Die Täter haben es hierbei gezielt auf hochwertige elektrische Maschinen der Marke HILTI abgesehen. Mögliche Hinweise erhofft sich der Polizeiposten Bötzingen zu folgenden Taten: Aufbruch eines LKW VW Crafter auf dem Parkplatz REWE in Schlossmattenstraße in der Nacht vom 09. auf 10. Januar Aufbruch eines LKW Renault Traffic auf einem Parkplatz Ecke Mozart-/Lortzingstraße in der Nacht vom 08. auf 09. Januar und eines baugleichen Fahrzeuges in der Hinterdorfstraße vermutlich in derselben Nacht. Entwendet wurden Flex, Bohr- und weitere Maschinen, der Diebstahlschaden beträgt mehrere tausend Euro. Verdächtige Wahrnehmungen, die mit den Taten in Verbindung stehen können, werden erbeten unter 07663/6053-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell