POL-FR: Kenzingen: 3. Meldung zu "Wohnungsbrand" (in der Silvesternacht) - Brandursache vermutlich in Brand geratene Matratze

Vermutlich eine in Brand geratene Matratze, die sich in unmittelbarer Nähe eines Nachtspeicherofens befand, verursachte den Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Kenzinger Innenstadt, bei dem in der Silvesternacht ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstand. Dies ergaben die Ermittlungen des Polizeipostens Kenzingen in Zusammenarbeit mit einem hinzugezogenen Brandsachverständigen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich lediglich drei Personen in dem Haus auf, von denen ein Hausbewohner leichte Brandwunden an der Hand erlitt. Die anderen beiden blieben unverletzt.

Wie berichtet, wurden zwei Feuerwehrleute im Zuge der Löscharbeiten durch Stürze auf eisglatter Straßen- und Gehwegfläche leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun im Zusammenhang mit der in Brand geratenen Matratze wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Stand: 10/01/2017

Bisherige Meldungen (2):

Kenzingen: Folgemeldung (2. Meldung) zu Wohnungsbrand

In den frühen Morgenstunden des 01.01.2017 wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße gerufen. Das erste Obergeschoss des Wohnhauses stand bereits in Vollbrand, die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das Dachgeschoss und drohten auf das daneben befindliche Wohnhaus überzugreifen. Dies konnte jedoch durch den Einsatz der Feuerwehr Kenzingen verhindert werden. Ein Bewohner des in Brand geratenen Wohnhauses wurde leicht verletzt. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich leicht im Rahmen der Löscharbeiten auf eisglatter Straßen- und Gehwegfläche.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

ERSTMELDUNG: Wohnungsbrand - Kenzingen - Ortsdurchfahrt Kenzingen B 3 gesperrt.

Freiburg - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonntagmorgen 01.01.2017, gegen 03.20 Uhr, zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kenzingen.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand ein Sachschaden von mehreren 100 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ortsdurchfahrt von Kenzingen (B 3) ist aktuell noch voll gesperrt. Die Sperrung wird vorasussichtlich noch länger andauern.

Es wird nachberichtet.

