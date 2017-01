POL-FR: Elzach: Alkohol- und Drogenkontrolle / Gutach-Siegelau: Baumaschinen entwendet

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Elzach: Effektive Kontrolle

Als effektiv erwies sich eine stationäre Verkehrskontrolle der Polizei in der Nacht auf Dienstag. Bereits vor Mitternacht stoppten die Beamten einen Autofahrer, der mit deutlich zu viel Alkohol unterwegs war. Der etwa 50-Jährige musste sein Auto stehen lassen, mit zur Blutentnahme und sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. Ein deutlich jüngerer Autofahrer stand unter aktuellem Einfluss von Betäubungsmitteln und sieht aus diesem Grund ebenfalls einem Prüfverfahren entgegen, ob er weiter Auto fahren darf. Ferner konnte die Polizei bei ihm Betäubungsmittel auffinden. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Gutach-Siegelau: Baumaschinen entwendet

Im Zeitraum zwischen dem Abend an Dreikönig (6.1.2017) und Montagmorgen (9.1.2017) wurden von einer Baustelle in der Mußbachstraße in Siegelau verschiedene Baumaschinen entwendet. Unter anderem ein Bosch Trennschleifer, zwei Stiehl-Motorsägen, ein Akkuschrauber und ein sogenanntes Unterrührgerät. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat unter Telefon 07681/40740 entgegen.

rb / wr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell