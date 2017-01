POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Polizei und Nachbarn helfen in der Not

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Polizei und Nachbarn helfen in der Not

Als Helfer in der Not zeigten sich am Montagnachmittag in Grenzach Polizeibeamte und ein Hausbewohner. Gegen 14.40 Uhr teilte eine Frau mit, dass sie sich aus ihrer Wohnung ausgeschlossen hat und sich ihr 15 Monate altes Kind alleine in der Wohnung befindet. Sofort rückte eine Streife aus und fand vor Ort eine völlig aufgelöste Mutter vor, die mit einem Wäschekorb hilflos vor der zugefallenen Wohnungstür stand. Die Ordnungshüter forderten einen Schlüsseldienst an, der jedoch wieder abbestellt werden konnte. Ein handwerklich begabter Hausbewohner bot seine Hilfe an und löste das Problem rasch. Mit gekonntem Vorgehen öffnete der hilfsbereite Nachbar die Wohnungstür, so dass die überglückliche Mutter ihr Söhnchen rasch in die Arme schließen konnte.

