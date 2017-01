POL-FR: Rheinfelden: Auto in Tiefgarage mutwillig beschädigt - 4000 Euro Schaden, Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Auto in Tiefgarage mutwillig beschädigt - 4000 Euro Schaden, Polizei bittet um Hinweise

Am Freitagnachmittag wurde ein in der Rathaus-Tiefgarage am Kirchplatz abgestellter schwarzer Seat Alhambra mutwillig beschädigt. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich und liegt bei etwa 4000 Euro. Die Tat wurde zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr verübt. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07623/74040).

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell