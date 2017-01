POL-FR: Lörrach: Nächtlicher Einbruch in Geschäft - Täter räumt Kasse aus

Freiburg (ots) - Lörrach: Nächtlicher Einbruch in Geschäft - Täter räumt Kasse aus

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Innenstadt zu einem Einbruch in ein Geschäft. Tatort war die Untere Wallbrunnstraße, wo der Täter an einem Gebäude eine Fensterscheibe einschlug und danach einstieg. Anschließend begab er sich zum Verkaufstresen eines Geschäftes und räumte die Kasse aus, in der sich noch etwas Bargeld befand. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 1500 Euro belaufen.

