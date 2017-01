POL-FR: Rheinfelden: Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße wurde am Montagabend ein Fußgänger schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr lief ein 43-jähriger Mann auf dem Gehweg entlang der Friedrichstraße und überquerte diese im Bereich einer Baustelle. Eine auf der Friedrichstraße in östlicher Richtung fahrende 54-jährige Opel-Fahrerin übersah den Fußgänger und erfasste ihn frontal. Dabei wurde der Mann auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Straße geschleudert. Der 43-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa drei Stunden vollständig gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell